Более 20 школ отремонтировали в Томской области с начала года

В Томском районе в этом году обновили школу в селе Октябрьском. Также завершается ремонт Калтайской школы, ее планируют открыть в октябре. В финальной стадии находится и Улу-Юльская школа Первомайского района, где заканчивают отделочные работы. Помимо этого, в высокой степени готовности образовательные учреждения в селах Дубровка, Богашево и в Томске.