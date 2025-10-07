Более 20 школ отремонтировали в Томской области с начала года

Ремонт 22 школ завершили в Томской области с начала года по нацпроекту «Молодежь и дети». Работы еще на 17 объектах образования продолжаются, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
В Томском районе в этом году обновили школу в селе Октябрьском. Также завершается ремонт Калтайской школы, ее планируют открыть в октябре. В финальной стадии находится и Улу-Юльская школа Первомайского района, где заканчивают отделочные работы. Помимо этого, в высокой степени готовности образовательные учреждения в селах Дубровка, Богашево и в Томске.
Заместитель губернатора региона по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев поручил сформировать план-график завершения работ по капремонту образовательных учреждений и придерживаться установленных сроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.