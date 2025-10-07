Делегация Башкирии прибыла с визитом в Таджикистан

Накануне делегация башкирских чиновников и бизнесменов прибыла с визитом в Таджикистан. В Душанбе команда главы республики Радия Хабирова рассчитывает открыть «новые горизонты для международного сотрудничества». Об этом сообщил в своих соцсетях руководитель региона.
Поездка проходит в рамках работы правительственной делегации из России, возглавляемой Президентом России Владимиром Путиным. Представители Башкирии проведут в столице Таджикистана два дня и примут участие в подписании соглашения о создании Российско-Таджикского индустриального парка.
— Таджикистан представляет для нас большой интерес — коллеги очень активны, заинтересованы в совместных проектах, уже есть проработанные предложения по сотрудничеству, — написал в своих соцсетях глава Башкирии вечером 7 октября.
