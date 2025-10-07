В башкирском селе Буздяк открыли новый парк

Новый парк отдыха и спорта открыли в Южном микрорайоне села Буздяк Башкортостана, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики. Работы шли в течение двух сезонов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На общественной территории уложили асфальт, оборудовали пешеходные зоны, баскетбольную, волейбольную и футбольную площадки с резиновым покрытием, установили фонари, скамейки и урны. Для маленьких жителей сделали игровую зону с горками и качелями. Также в ходе экологической акции «Зеленая Башкирия» высадили саженцы сосен и рябин.
«Парк станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Уже сегодня жители гуляют здесь с детьми и проводят различные мероприятия», — отметил глава администрации Буздякского района Ильнур Игдиев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.