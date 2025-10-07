В Минздраве Беларуси рассказали о вакцинации против коронавируса и гриппа

В Минздраве Беларуси рассказали о вакцинации против гриппа и COVID-19. Замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Светлана Нечай сообщила, что в Беларуси будут доступны три препарата для проведения вакцинации против гриппа.
Для проведения прививок против гриппа подлежащим контингентам населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок используется трехвалентная (содержит 2 вируса гриппа А и вирус гриппа В) субъединичная вакцина «Гриппол Плюс» (Россия).
Информируют, что для вакцинации за счет собственных средств граждан и/или средств предприятий, организаций могут использоваться препараты (содержат 2 вируса гриппа А и 2 вируса гриппа В): вакцина «Инфлювак Тетра» (Нидерланды), которая есть в наличии, а также «Ваксигрип Тетра» (Франция), которая планируется к поступлению.
Кроме того сообщается, что вакцинация против инфекции COVID-19 включена в перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям и предусматривает иммунизацию лиц с иммуносупрессией; в возрасте старше 60 лет; находящихся и работающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания и иных.
Уточняется, что для проведения прививок против ковида, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, используется вакцина «Конвасэл» (Россия).
Прочитайте, что белорусские врачи рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус» осенью 2025: главные симптомы, большая заразность, стоит насторожиться диабетикам и пожилым, почему не прививают детей.
Еще народный врач Беларуси Карпов предупредил о риске пневмоний из-за подъема заболеваемости ОРИ.
Ранее мы писали про полную программу диспансеризации в Беларуси в зависимости от возраста пациента.
Тем временем эпидемиолог сказал, что лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть.
Кроме того, Минздрав сказал, когда в Беларуси появится бесплатная вакцина от гриппа.