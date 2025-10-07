Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 400 учащихся присоединились к параду «Лица профессий» в Красноярске

В колоннах прошли будущие ветеринары, музыканты, строители, учителя, артисты балета, нефтяники и агрономы.

Арт-парад «Лица профессий» к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО) прошел в Красноярске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». К мероприятию присоединились более 400 учащихся вместе с преподавателями техникумов и колледжей, сообщили в Министерстве образования Красноярского края.

В парке на Каменке участники прошли колоннами в спецодежде представляемых профессий и с флагами своих образовательных учреждений. Среди них были будущие ветеринары, музыканты, строители, учителя, артисты балета, нефтяники и агрономы. Также каждая команда презентовала свое учебное учреждение.

«Наши техникумы и колледжи являются настоящей кузницей высококвалифицированных кадров для ключевых предприятий региона. Благодаря проектам “Профессионалитет” и “Профессионалитет для всех” студенты могут получать востребованные на рынке труда профессии, проходить практику в лидирующих компаниях региона и быть уверенными в своем трудоустройстве», — отметил заместитель министра образования края Артем Петенев.

Кроме этого, во время мероприятия были вручены благодарственные письма регионального министерства образования лучшим педагогам и директорам образовательных учреждений. Завершил праздник флешмоб: учащиеся выстроились в аббревиатуру СПО.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.