В Ростовской области потушили два крупных природных пожара

Около 3000 квадратных метров выгорело в Шолоховском и Цимлянском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во вторник, 7 октября, произошли два крупных природных пожара. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

Самые большие очаги пламени были обнаружены в Шолоховском и Цимлянском районах. Огонь распространился примерно на 3000 квадратных метров. К тушению были привлечены сотрудники службы спасения, которые использовали ранцевые огнетушители.

По данным ведомства, благодаря слаженным действиям специалистов пожар удалось быстро остановить и предотвратить дальнейшее распространение.

— Дорогие жители Дона и гости региона! Не забывайте о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, — сказали в департаменте.

Напомним, за минувшие сутки, 6 октября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили 11 возгораний, из них восемь — техногенных и три — ландшафтных. В ходе работы был спасен человек.