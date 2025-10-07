В Ростовской области потушили два крупных природных пожара

В Ростовской области во вторник, 7 октября, произошли два крупных природных пожара. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
Самые большие очаги пламени были обнаружены в Шолоховском и Цимлянском районах. Огонь распространился примерно на 3000 квадратных метров. К тушению были привлечены сотрудники службы спасения, которые использовали ранцевые огнетушители.
По данным ведомства, благодаря слаженным действиям специалистов пожар удалось быстро остановить и предотвратить дальнейшее распространение.
— Дорогие жители Дона и гости региона! Не забывайте о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112, — сказали в департаменте.
Напомним, за минувшие сутки, 6 октября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области потушили 11 возгораний, из них восемь — техногенных и три — ландшафтных. В ходе работы был спасен человек.