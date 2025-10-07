Эксперт Золотарева: некоторые комнатные растения могут быть опасными

Популярные комнатные растения могут представлять опасность для здоровья людей и домашних животных из-за содержащихся в них токсичных веществ. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По словам эксперта, диффенбахия, спатифиллум и монстера содержат кристаллы оксалата кальция, вызывающие раздражение кожи и слизистых. Олеандр с сердечными гликозидами может привести к нарушению работы сердца, а млечный сок пуансеттии и кротона вызывает ожоги и аллергические реакции. Даже герань способна провоцировать приступы астмы и мигрени у чувствительных людей.
Золотарева рекомендовала размещать потенциально опасные растения в недоступных для детей и животных местах, а все работы с ними проводить в перчатках.
