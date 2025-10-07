Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Золотарева: некоторые комнатные растения могут быть опасными

Диффенбахия, спатифиллум и монстера содержат кристаллы оксалата кальция, вызывающие раздражение кожи и слизистых.

Источник: Аргументы и факты

Популярные комнатные растения могут представлять опасность для здоровья людей и домашних животных из-за содержащихся в них токсичных веществ. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам эксперта, диффенбахия, спатифиллум и монстера содержат кристаллы оксалата кальция, вызывающие раздражение кожи и слизистых. Олеандр с сердечными гликозидами может привести к нарушению работы сердца, а млечный сок пуансеттии и кротона вызывает ожоги и аллергические реакции. Даже герань способна провоцировать приступы астмы и мигрени у чувствительных людей.

Золотарева рекомендовала размещать потенциально опасные растения в недоступных для детей и животных местах, а все работы с ними проводить в перчатках.

Ранее глава союза дачников Никита Чаплин раскрыл, как подготовить участок к зиме.