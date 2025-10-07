Эксперт Золотарева: некоторые комнатные растения могут быть опасными

По словам эксперта, диффенбахия, спатифиллум и монстера содержат кристаллы оксалата кальция, вызывающие раздражение кожи и слизистых. Олеандр с сердечными гликозидами может привести к нарушению работы сердца, а млечный сок пуансеттии и кротона вызывает ожоги и аллергические реакции. Даже герань способна провоцировать приступы астмы и мигрени у чувствительных людей.