В Нюксенскую больницу Вологодской области поступил новый рентген-комплекс

Цифровой рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места поступил в центральную районную больницу села Нюксеница Вологодской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Оборудование уже поступило в Нюксенскую больницу, проведен монтаж, обучение персонала. Предстоит выполнить ряд мероприятий для получения положительных заключений и разрешений для деятельности нового рентген-аппарата. Ведется работа в этом направлении», — отметили в региональном министерстве здравоохранения.
Напомним, всего в этом году в медучреждения Вологодской области планируют закупить более 200 единиц техники.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.