За что дали Нобелевскую премию по физике: ученый объяснил простыми словами

Нобелевскую премию по физике в 2025 году получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за исследования в области квантовой физики. Их работы заложили основу для создания сверхпроводящих кубитов — элементов, которые хранят информацию в квантовых компьютерах. Заместитель директора Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ Степан Лисовский рассказал в беседе с «Газета.Ru», что ученые разработали устройства, ставшие основой для таких кубитов.
Квантовые эффекты раньше почти не проявлялись в макромире, так как они заметны только на уровне атомов. Однако ученые открыли сверхпроводимость и сверхтекучесть — явления, при которых частицы при определенных температурах начинают вести себя как единое целое. Это исключает трение между ними.
Лисовский объяснил, что это похоже на движение машин на дороге. Если каждый водитель действует сам по себе, движение хаотичное и медленное. Но если машины движутся синхронно, они становятся единым потоком, и скорость возрастает. Так же работают электроны или атомы гелия в сверхпроводниках и сверхтекучих веществах.
При этом в Сеченовском университете открытия в области иммунологии уже применяют для лечения рака. Заведующая лабораторией иммунной инженерии Елена Голикова сообщила, что ученые используют регуляторные Т-клетки для борьбы с опухолями. Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2025 году была вручена за открытие механизма иммунной толерантности, где важную роль играют Т-клетки с геном FOXP3. Голикова отметила, что разработана TCR-платформа для создания Т-клеток, которые атакуют раковые клетки. Уже испытан препарат для одной опухолевой мишени, пишет Life.ru.