За что дали Нобелевскую премию по физике: ученый объяснил простыми словами

При этом в Сеченовском университете открытия в области иммунологии уже применяют для лечения рака. Заведующая лабораторией иммунной инженерии Елена Голикова сообщила, что ученые используют регуляторные Т-клетки для борьбы с опухолями. Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2025 году была вручена за открытие механизма иммунной толерантности, где важную роль играют Т-клетки с геном FOXP3. Голикова отметила, что разработана TCR-платформа для создания Т-клеток, которые атакуют раковые клетки. Уже испытан препарат для одной опухолевой мишени, пишет Life.ru.