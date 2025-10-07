Белорусские правоохранители заняли призовые места на чемпионате по многоборью кинологов в России

Чемпионат МВД России по многоборью кинологов завершился в Нижегородской области. На протяжении шести дней участники 77 команд, в которые вошли более 250 кинологов из регионов России, а также Беларуси и Кыргызстана, демонстрировали навыки и умения в различных соревновательных профилях. Среди этапов — розыск по запаховым следам человека, поиск наркотических средств и психотропных веществ, обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств.