Белорусские правоохранители заняли призовые места на чемпионате по многоборью кинологов в России

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские правоохранители заняли призовые места на чемпионате МВД России по многоборью кинологов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.
Чемпионат МВД России по многоборью кинологов завершился в Нижегородской области. На протяжении шести дней участники 77 команд, в которые вошли более 250 кинологов из регионов России, а также Беларуси и Кыргызстана, демонстрировали навыки и умения в различных соревновательных профилях. Среди этапов — розыск по запаховым следам человека, поиск наркотических средств и психотропных веществ, обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По итогам чемпионата второе место в разделе поиска и обнаружения взрывчатых веществ занял офицер спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». В номинации «Поиск и обнаружение наркотических средств» на третью ступень пьедестала поднялся Антон Курач из ГУВД Мингорисполкома. На общеразыскном этапе достойно выступил Анатолий Жоров из Департамента охраны.
Старший инспектор по особым поручениям отдела кинологической работы МВД Антон Железняков отметил, что подобные мероприятия не только позволяют кинологам обменяться опытом, узнать о новациях, поделиться собственными наработками, но и укрепляют международное взаимодействие в этой важной сфере правоохранительной деятельности. -0-
Фото МВД.