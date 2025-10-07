Лучший повар Юга России Колисниченко умер в 37 лет от инсульта прямо на кухне

Лучший шеф-повар Юга России Олег Колисниченко ушел из жизни в возрасте 37 лет от инсульта. Его экстренно доставили в больницу с кухни ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. Об этом во вторник, 7 октября, Telegram-канала Baza.
Уже в медицинском учреждении мужчине провели обследование, во время которого у него в сонной артерии обнаружили тромб. Доктора решили провести операцию и сумели купировать инсульт, однако после этого у Колисниченко произошел отек мозга. После этого мужчину прооперировали во второй раз, сделав ему шунтирование. Однако спустя четыре дня в крайне тяжелом состоянии он умер.
Колисниченко регулярно занимался спортом и не жаловался на проблемы со здоровьем. Он входил в топ‑50 поваров России. Ему удалось прославиться благодаря проекту La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. Еще в прошлом году шеф-повар переехал в Нижний Новгород, чтобы возглавить кухни ресторанов Pinci и «Москва‑Стамбул», следует из публикации.