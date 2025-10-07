Лучший повар Юга России Колисниченко умер в 37 лет от инсульта прямо на кухне

Уже в медицинском учреждении мужчине провели обследование, во время которого у него в сонной артерии обнаружили тромб. Доктора решили провести операцию и сумели купировать инсульт, однако после этого у Колисниченко произошел отек мозга. После этого мужчину прооперировали во второй раз, сделав ему шунтирование. Однако спустя четыре дня в крайне тяжелом состоянии он умер.