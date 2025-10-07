Разработан отечественный стандарт трещиностойкости сталей

В России есть ГОСТ, определяющий, каким характеристиками должны обладать материалы в атомной энергетике, но в нефтегазовой отрасли и судостроении, согласно пресс-службе ЦНИИ КМ «Прометей», подобные требования устаревшие или их просто нет. Стандарт «Прометея» состоит из специальных формул, именно по ним можно рассчитывать «неопределенность параметров трещиностойкости», что поможет при испытании отечественных сталей на прочность.