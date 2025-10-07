В Красноярском крае благоустроили более 100 придомовых территорий

Благоустройство более 100 придомовых территорий завершили в Красноярском крае, из них более 70 дворов обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.
Территории обновили в Ачинске, Боготоле, Бородине, Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарове, Шарыпове, Заозёрном, Дудинке, Ужуре, поселках Солнечный, Кедровый, Берёзовка, Емельяново и других населенных пунктах.
На объектах отремонтировали тротуары, дворовые проезды, установили светильники, скамейки и урны. Также жители могли дополнительно выбрать обустройство детских и спортивных площадок и пешеходных дорожек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.