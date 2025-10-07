Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае благоустроили более 100 придомовых территорий

Там отремонтировали тротуары и проезды, установили светильники и скамейки.

Благоустройство более 100 придомовых территорий завершили в Красноярском крае, из них более 70 дворов обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

Территории обновили в Ачинске, Боготоле, Бородине, Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарове, Шарыпове, Заозёрном, Дудинке, Ужуре, поселках Солнечный, Кедровый, Берёзовка, Емельяново и других населенных пунктах.

На объектах отремонтировали тротуары, дворовые проезды, установили светильники, скамейки и урны. Также жители могли дополнительно выбрать обустройство детских и спортивных площадок и пешеходных дорожек.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.