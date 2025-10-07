Россиянам дали дельный совет по борьбе с джетлагом при полетах на запад

Чтобы избежать джетлага при перелете на запад, нужно ложиться спать на час позже обычного, сообщила в беседе с «Газета.Ru» эксперт по туризму Татьяна Жданова. Она пояснила, что при путешествии на восток следует поступать наоборот — готовиться ко сну на час раньше.
За день до вылета Жданова советует отказаться от кофе и спиртных напитков. Эти продукты могут нарушить биоритмы организма и вызвать головную боль. Для комфорта в самолете она рекомендует надеть удобную одежду, так как большую часть времени придется сидеть. Чтобы лучше выспаться в полете, эксперт советует взять плед, подушку для шеи и маску для сна.
Также Жданова порекомендовала положить в ручную кладь капли для глаз, чтобы справиться с сухостью, и любимые перекусы. Тем, кто страдает от укачивания, она советует принимать специальные таблетки, но только после консультации с врачом.
Путешествия к морю могут быть опасны из-за морских обитателей. Например, в Таиланде российские туристы пострадали от португальского кораблика — медузы, чьи укусы оставляют сильные ожоги. Эколог Ирина Головачева отметила, что медузы появляются в разное время года и могут неожиданно подплыть к берегу. Она советует не купаться, если в воде замечены медузы, пишет 360.ru.