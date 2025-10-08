Врач рассказала, как получить от сливы максимальную пользу

Сливы действуют как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении они могут стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.