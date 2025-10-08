Ричмонд
Врач рассказала, как получить от сливы максимальную пользу

Темные сливы богаты мощными антиоксидантами — антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижая риск хронических заболеваний и поддерживая здоровье мозга.

Источник: Sputnik.uz

Сливы действуют как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении они могут стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.

Сливы — чемпионы по решению проблемы запоров. Они содержат особый тип клетчатки и натуральное вещество сорбитол, которое действует как мягкое природное слабительное. Эффективность чернослива, или сушеной сливы, доказана клиническими исследованиями.

ояснила специалист

Она добавила, что темные сливы богаты мощными антиоксидантами — антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижают риск хронических заболеваний и поддерживают здоровье мозга.

Однако, по словам врача, злоупотребление сливами, особенно черносливом может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

В сушеном виде слива становится концентрированным источником фруктозы. Порции должны быть очень умеренными, особенно для людей, следящих за уровнем сахара в крови.

предупредила Тен