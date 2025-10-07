Россиянам рассказали, чем отличается загар из солярия от солнечного

В соляриях применяются фильтры, которые блокируют вредное излучение. Об этом сообщила бьюти-эксперт Юлианна Винер в беседе с «Газета.Ru». По её словам, ультрафиолетовое излучение, воздействующее на кожу на пляже или в солярии, включает три типа лучей: UVA, UVB и UVC. Самые опасные из них — UVC-лучи, которые могут навредить здоровью. В соляриях установлены фильтры, полностью исключающие их проникновение.