Россиянам рассказали, чем отличается загар из солярия от солнечного

В соляриях применяются фильтры, которые блокируют вредное излучение. Об этом сообщила бьюти-эксперт Юлианна Винер в беседе с «Газета.Ru». По её словам, ультрафиолетовое излучение, воздействующее на кожу на пляже или в солярии, включает три типа лучей: UVA, UVB и UVC. Самые опасные из них — UVC-лучи, которые могут навредить здоровью. В соляриях установлены фильтры, полностью исключающие их проникновение.
Винер пояснила, что длительное пребывание на солнце без защиты вредит коже. Оно высушивает её, разрушает коллаген и эластин, что вызывает морщины, пигментацию и ускоряет старение. Современные солярии, такие как коллариумы, работают по-другому. Они используют длинноволновое излучение, которое стимулирует выработку коллагена. Этот белок делает кожу упругой и эластичной. Курс процедур в таких соляриях улучшает цвет лица, разглаживает мелкие морщины, ускоряет заживление и увлажняет кожу.
Тем временем учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о выбросе солнечной плазмы. Облако плазмы достигает Земли за 2−3 дня, хотя иногда задерживается до 5 суток. «Царьград» пишет, что солнечная активность может повлиять на метеозависимых людей.