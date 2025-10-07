В селе Сладково Тюменской области прошел чемпионат по настольным играм

Чемпионат по настольным играм Движения первых состоялся 4 октября в Центральной районной библиотеке села Сладково Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в местном отделе культуры, спорта и работы с молодежью.
В мероприятии поучаствовали учащиеся школ муниципалитета, а также команда Дома детского творчества «Галактика».
«В финале встретились победители школьных этапов, которые длились в течение трех месяцев. Школьники демонстрировали свои навыки в различных настольных играх. Чемпионат был организован с целью создать условия для развития командного духа, общения и веселого времяпрепровождения среди детей», — рассказала председатель Совета Сладковского местного отделения Движения первых Надежда Миронова.
Участникам нужно было сразиться в четырех играх: «Смятка», «Король и тролль», «Совпадение» и «Корова 006». Школьники показали быстроту реакции, логику, стратегическое мышление, внимательность и хорошую память. По итогам соревнования в младшей возрастной категории победили представители села Менжинского, а в старшей — села Александровка.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.