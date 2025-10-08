Тень, вода и культурный код: какими быть новым паркам Крыма

«Поскольку мы работаем и с исторической средой, и в рамках инженерных, экологических и финансовых ограничений, то это накладывает свой отпечаток на работу. К примеру, в Милютинском парке в Алупке было очень много ограничений, связанных с тем, что нельзя было трогать краснокнижные виды растений. Так или иначе мы всегда стараемся услышать пожелания и учесть те моменты, которые лучше видны местным жителям. Например, в Саках при проектировании парка были активные обсуждения решений с обществом людей с ограниченными возможностями, которые предъявляли особые требования: повышенный борт в рамках сети тротуаров, зарядки для электрических колясок», — рассказал Кобзев РИА Новости Крым.