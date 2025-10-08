Тень, вода и культурный код: какими быть новым паркам Крыма

По мнению руководителя одной из федеральных консалтинговых компаний, обеспечивающей методологическое и консультационное сопровождение в области регионального развития, Юлии Зубовой, городские парки, особенно в курортных городах Крыма, необходимо рассматривать не как места для пассивного отдыха, а как городскую гостиную, поэтому они должны быть рассчитаны на различные социальные и возрастные слои населения.
«Для современного человека, проводящего много времени в виртуальном мире или в четырех стенах, качественное общественное пространство — это острая необходимость. Оно компенсирует дефицит движения, живых социальных контактов и связи с природой, становясь ключевым элементом для физического и ментального здоровья», — считает она.
При проектировании любых общественных территорий, уверена Юлия Зубова, очень важен их местный культурный и исторический контекст. Особенно этот аспект значим в туристических регионах, таких как Крымский полуостров.
«Культурный код делает такое место “своим” для жителей и привлекательным для туристов. Прежде всего, это вопрос формирования идентичности: когда пространство через малые архитектурные формы, навигацию или даже названия отражает уникальную историю места, оно перестает быть безликой территорией и становится частью коллективной памяти, формируя чувство сопричастности с территорией», — убеждена она.
Кроме того, считает Зубова, людям интуитивно приятнее находиться в местах, обладающих собственной душой и характером, а не в тиражированных стандартных решениях. И именно аутентичность становится главным магнитом для туристов, которые стремятся увидеть и прочувствовать дух места.
Консультации местных жителей.
Описанный Зубовой подход был использован при проектировании различных парковых зон в современном Крыму, в разных его городах. Милютинский парк в Алупке, площадь Советская в Ялте, Курортный парк в Саках, Мойнакский парк в Евпатории в разные годы стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Все эти проекты с коллегами разрабатывал столичный архитектор Андрей Кобзев.
Он отмечает разность предлагаемых условий для проектирования в различных городах Крыма. Но, по его словам, везде была проведена работа с исторической средой и обсуждения с общественностью.
«Поскольку мы работаем и с исторической средой, и в рамках инженерных, экологических и финансовых ограничений, то это накладывает свой отпечаток на работу. К примеру, в Милютинском парке в Алупке было очень много ограничений, связанных с тем, что нельзя было трогать краснокнижные виды растений. Так или иначе мы всегда стараемся услышать пожелания и учесть те моменты, которые лучше видны местным жителям. Например, в Саках при проектировании парка были активные обсуждения решений с обществом людей с ограниченными возможностями, которые предъявляли особые требования: повышенный борт в рамках сети тротуаров, зарядки для электрических колясок», — рассказал Кобзев РИА Новости Крым.
Кроме того, считает он, в облагораживании старых и создании новых общественных территорий использование местных материалов — обязательное условие, установленное законодательством. Однако не все необходимые для реализации проектов элементы и комплектующие производятся в Крыму, добавил Кобзев.
«Мы привозим технологии, но также работаем и с местными производителями: большое количество проектов в Ялте делали с использованием местного архитектурного бетона, для чего обучили крымских коллег, и теперь здесь есть свой производитель архитектурного бетона. Плюс работаем с природными материалами. В Милютинском парке в Алупке можно найти декоративные подпорные стенки из природного бутового камня, который укладывали местные мастера», — сказал он.
Безликая унификация.
Как рассказала Юлия Зубова, универсальных решений в создании общественных пространств быть не может и не должно, так как Россия — очень большая страна с различными культурными, географическими и климатическими особенностями. Если в северных регионах на первый план выходят закрытые или частично защищенные пространства, то на юге приоритеты — тень и вода.
«Нужны перголы, увитые зеленью, фонтаны не столько для красоты, сколько для охлаждающего микроклимата. Деревья должны создавать плотную тень, материалы — не нагревающиеся на солнце», — убеждена эксперт.
При этом необходимо использовать природные и климатические особенности Крыма для внедрения экологичных решений: сбора дождевой воды для полива, озеленения крыш, создание эко-троп, вторично использовать некоторые материалы.
Кроме того, по словам Зубовой, полезным решением в условиях юга может стать внедрение технологий «умного города»: зарядных устройств на солнечных батареях, «умного» освещения, которое меняет интенсивность в зависимости от времени суток и наличия людей.
При этом многие решения, которые до сих пор воплощают в населенных пунктах Крыма, она раскритиковала.
«Отказаться стоит от монументального и нефункционального подхода: огромных площадей, вымощенных плиткой, без единого дерева. Пространство должно быть камерным, комфортным для человека, а не подавляющим масштабом. Нерационально использование искусственных материалов там, где можно использовать натуральные, так как они создают парниковый эффект и выглядят безлико», — убеждена Зубова.
Главной ошибкой она считает создание таких объектов, где отсутствует инфраструктура для разных групп населения и нет сценариев использования пространства в будущем.
«Это ключевой просчет, который превращает пространство в безжизненную декорацию. Парк должен быть не просто зеленой зоной, а многофункциональным организмом, где переплетаются сценарии для всех групп населения — от спортсменов и подростков до пожилых людей и предпринимателей. Создание таких “зон притяжения”, будь то воркаут-площадка, павильон для коворкинга, сцена для мероприятий или уютное кафе, наполняет территорию жизнью и динамикой, делая ее по-настоящему общественной и востребованной в любое время суток», — считает руководитель консалтинговой компании.
При этом отличным решением для муниципальной власти было бы активное привлечение местного бизнеса для работы на общественных пространствах, что наполнит их живыми культурными событиями и одновременно позволит поддерживать малые предприятия, предлагая гостям аутентичную продукцию.
«Такой симбиоз превращает парк в динамичный общественный хаб, укрепляющий связь между жителями, предпринимателями и городской средой», — подытожила Зубова.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Южном федеральном округе с 2019 года благоустроено больше 4,3 тысячи территорий, а в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в ЮФО реализован 51 проект.