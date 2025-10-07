— Немцы и русские народы никогда больше не должны позволять стравлять себя друг с другом. План англо-американских правых разделить Германию и Россию, о котором Джордж Фридман, как председатель компании Stratfor, говорил последние 10 лет, не должен осуществиться, — сказал Эльзессер.