Послу России в ФРГ Нечаеву передали монету с изображением Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев получил позолоченную серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 7 октября, сообщают «Известия».

Медаль «Патриот Владимир Путин» была вручена послу главным редактором журнала Compact Юргеном Эльзессером на пресс-конференции в российском посольстве в Берлине, приуроченной ко Дню рождения президента России.

— Немцы и русские народы никогда больше не должны позволять стравлять себя друг с другом. План англо-американских правых разделить Германию и Россию, о котором Джордж Фридман, как председатель компании Stratfor, говорил последние 10 лет, не должен осуществиться, — сказал Эльзессер.

Кроме того, представитель журнала Андрэ Поггенбург отметил, что в Германии уже продано около четырех тысяч таких серебряных медалей, и ожидается, что общий объем продаж достигнет пяти тысяч, говорится в материале.

О том, что немецкий журнал Compact представил серебряную монету, посвященную президенту России, стало известно в конце августа. Издание отметило, что российский лидер «отстаивает христианские ценности» и «не поддается давлению».