В Ташкенте грядут пробки: три улицы перекроют из-за укладки нового асфальта

Чем отличается новый асфальт?
Асфальтобетон ПЩМА-20 — современный материал, который обладает высокой долговечностью и устойчивостью к колееобразованию, воздействию воды и резким перепадам температур. Такой тип покрытия специально используют на дорогах с интенсивным движением: автомагистралях, центральных городских улицах и трассах.
Где пройдут работы?
Улица Янги Узбекистон (от Ахангаранского шоссе до автодороги D012).
Улицы Жасорат и Дустлик на территории Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов.
Комитет автомобильных дорог просит водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты объезда, проявлять терпение и уважение друг к другу на дороге.