В Ташкенте грядут пробки: три улицы перекроют из-за укладки нового асфальта

Vaib.uz (Узбекистан. 7 октября). В ближайшие две недели водителям Ташкента стоит запастись терпением — на дорогах ожидаются серьёзные пробки. Комитет автомобильных дорог сообщил, что с 8 по 20 октября сразу на трёх улицах будет укладываться верхний слой нового износостойкого асфальтобетона типа ПЩМА-20 (плотная щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь). В связи с этим движение транспорта на указанных участках будет частично ограничено.

Источник: Vaib.Uz

Чем отличается новый асфальт?

Асфальтобетон ПЩМА-20 — современный материал, который обладает высокой долговечностью и устойчивостью к колееобразованию, воздействию воды и резким перепадам температур. Такой тип покрытия специально используют на дорогах с интенсивным движением: автомагистралях, центральных городских улицах и трассах.

Где пройдут работы?

Улица Янги Узбекистон (от Ахангаранского шоссе до автодороги D012).

Улицы Жасорат и Дустлик на территории Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов.

Комитет автомобильных дорог просит водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты объезда, проявлять терпение и уважение друг к другу на дороге.