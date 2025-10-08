В Ташкенте грядут пробки: три улицы перекроют из-за укладки нового асфальта

Vaib.uz (Узбекистан. 7 октября). В ближайшие две недели водителям Ташкента стоит запастись терпением — на дорогах ожидаются серьёзные пробки. Комитет автомобильных дорог сообщил, что с 8 по 20 октября сразу на трёх улицах будет укладываться верхний слой нового износостойкого асфальтобетона типа ПЩМА-20 (плотная щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь). В связи с этим движение транспорта на указанных участках будет частично ограничено.