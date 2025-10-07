Ричмонд
В Уфе столкнулись машина скорой помощи и легковушка, есть пострадавшие

В ДТП со скорой помощью в Уфе пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 7 октября, в Уфе на улице Маршала Жукова столкнулись автомобиль скорой помощи «Газель Некст» с двумя легковыми машинами «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта». По данным ГАИ по Башкирии, в результате аварии пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции, после аварии в больницу увезли водителя скорой помощи, фельдшера и пациента. За медицинской помощью обратились также водитель и пассажир «Фольксвагена».

Фото: ГАИ по РБ.

Известно, что карета скорой помощи двигалась с включенными звуковыми проблесковыми сигналами. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — подчеркнули в ГАИ по Башкирии.

