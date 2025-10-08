В 2025 году в Калининграде полностью обновят парк машин скорой помощи

В будущем году в Калининграде полностью, а также в Гурьевске, планируется обновить парк машин скорой помощи. Как сообщает пресс-служба правительства области, замене подлежит 51 автомобиль.
В этом году были приобретены и поставлены 6 автомобилей для доставки медицинских работников к пациентам.
— В настоящее время уже разработана документация на приобретение 242 единиц медицинского оборудования, — сообщил министр здравоохранения области Сергей Дмитриев.
По поручению губернатора до конца года в муниципалитетах области появятся 14 новых модульных ФАПов. Восемь из них уже смонтированы, ведутся внутренние работы. Шесть объектов в процессе монтажа конструкций, срок завершения работ — середина ноября.