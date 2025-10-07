В России создадут Институт социальной архитектуры

На базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» будет создан Институт социальной архитектуры. Об этом начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев сообщил на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».
По словам Александра Харичева, новый Институт социальной архитектуры будет оперативно реагировать на социальные изменения, работая над прогнозированием будущего, социальным моделированием и проектированием.
«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы “Россия страна возможностей” принято решение создать институт социальной архитектуры», — сообщил журналистам Александр Харичев.
Он отметил, что президентский проект «Россия — страна возможностей» является «очень практичной платформой», сосредоточившей на одной площадке популярные конкурсы и социальные практики.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет десятки конкурсов и олимпиад, общая цель которых — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, продемонстрировать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.
За 7 лет участниками ее проектов стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира. Миллионы людей воспользовались возможностями платформы, чтобы поступить в вуз, найти единомышленников, обрести профессию и построить карьеру, увидеть самые красивые места страны.
С 2018 года платформа реализовала более 60 конкурсов и олимпиад: «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», Международный строительный чемпионат, «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», Российская национальная премия «Студент года» и многие другие народные проекты.
II Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит 7 — 8 октября в Москве в Национальном центре «Россия». Мероприятие, ставшее частью глобальной экосистемы Открытого диалога, объединило на одной экспертной площадке участников из 85 стран мира. Симпозиум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования России, Министерства культуры России.
Симпозиум открыл заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, зачитавший участникам приветствие главы государства. В нем Владимир Путин отметил, что на международном форуме будет продолжена открытая творческая дискуссия о будущем современного мира, развивающегося в эпоху глобальных перемен.