В России создадут Институт социальной архитектуры

«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы “Россия страна возможностей” принято решение создать институт социальной архитектуры», — сообщил журналистам Александр Харичев.