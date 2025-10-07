Почти 80 общественных территорий благоустроили в Ленинградской области

Благоустройство почти 80 общественных территорий завершили в Ленинградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Работы по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” завершены почти на 80 пространствах, которые выбрали жители нашего региона. Всего благоустраивается 97 общественных пространств, за которые проголосовали почти 200 тысяч ленинградцев. Парки, бульвары, благоустроенные набережные, сады и променады появились во всех районах Ленобласти, завершение работ находится на постоянном контроле комитета по ЖКХ», — подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.
Например, в Коммунаре на берегу Ижоры обустроили велосипедные и пешеходные дорожки и видовые площадки, в деревне Малое Карлино установили именные лавочки, в поселке городского типа Ефимовском появились места для игр и спорта, а также тропинки и декоративные кустарники, в поселке Калитино благоустроили территорию у Дома культуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.