Почти 80 общественных территорий благоустроили в Ленинградской области

«Работы по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” завершены почти на 80 пространствах, которые выбрали жители нашего региона. Всего благоустраивается 97 общественных пространств, за которые проголосовали почти 200 тысяч ленинградцев. Парки, бульвары, благоустроенные набережные, сады и променады появились во всех районах Ленобласти, завершение работ находится на постоянном контроле комитета по ЖКХ», — подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.