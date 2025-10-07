В каких странах «мутили воду» наемники из Украины, рассказал эксперт

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где наемники из Украины отрабатывали алгоритмы действий, рассказал историк Евгений Спицын в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
Рассуждая о причастности наемников из Украины к разным событиям, Евгений Спицын отметил: «Они отрабатывали алгоритм действий, практики ведения разных форм антиправительственных выступлений (от протестных акций до вооруженного сопротивления) и так далее. Они делали это по всему периметру советских границ. А в Грузии? А в Чечне? Мы знаем, что на стороне чеченских боевиков воевали в том числе выходцы из организаций украинских националистов. Они мутили воду и в Средней Азии, мало кто об этом знает. Но наши спецслужбы хорошо знали, что там среди боевиков, в том числе мусульманских, были и отряды украинских наемников. Да, они были малочисленные, не представляли какой-то серьезной угрозы, но тем не менее».
«Это все игра». Историк о позиции Трампа по Украине, шантаже и угрозах ЕС «У них многовековая обида». В чем поляки проиграли историческую битву России, рассказал эксперт.
«Более того, в международных конфликтах, на том же Ближнем Востоке, хорошо известен след украинских националистов. Ничего удивительного в том, что они во всеоружии подошли к событиям 2013−2014 годов. Они уже были готовы тогда, по сути дела, начать войну с Россией. Просто им на Западе сказали: подождите, мы еще не готовы, не надо рваться в бой, мы еще не в состоянии», — сказал историк, добавив, что и сама Украина была не готова. «Что представляла собой ее армия, мы хорошо знаем. У России армия была не в самой лучшей форме, но, конечно, в гораздо лучшей, чем во времена Ельцина. Но тем не менее. А уж про украинскую армию того времени говорить не приходится», — отметил он. -0-