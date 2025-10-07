Трамп: США прорабатывают расширение покрытия системы ПРО Золотой купол на Канаду

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, что Вашингтон и Оттава вместе работают над созданием новой системы противоракетной обороны (ПРО) под названием Golden Dome («Золотой купол»).
«Один из вопросов, по которому мы очень тесно сотрудничаем, — это Golden Dome. Мы будем совместно работать над Golden Dome для наших стран. Это будет очень важно. Особенно, если посмотреть на мир, на то, что происходит. Мы хотим, чтобы была эта защита», — заявил Трамп.
По словам Трампа, разработка системы займет чуть меньше трех лет. Вашингтонская администрация планирует выделить на этот проект около $175 млрд. Ранее Трамп утверждал, что Канада будет освобождена от платы за использование системы Golden Dome в случае объединения с США. В противном случае Оттава должна будет внести в проект $62 млрд.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия и Китай выступают против создания американской системы ПРО Golden Dome, так как она превратит космос в арену противостояния и нарушает основы глобальной безопасности.