Личинки паразитов навсегда остались в мышцах россиянина после лихорадки

Россиянин перенес трихинеллез (паразитарную болезнь, вызванную червями-трихинеллами) 20 лет назад. В результате перенесенной инфекции в его мышцах по всему телу навсегда остались личинки паразитов. Об этом рассказала врач-рентгенолог в социальных сетях.
По словам доктора, проблема заключается в процессе кальцинирования. Она объяснила, что организм пытается изолировать то, что не может вывести или уничтожить, чтобы предотвратить распространение проблемы.
В результате личинки оказались запечатаны в кальциевой «капсуле». Врач добавила, что способа их удаления не существует.
Трихинеллез — болезнь, которая может проявиться после употребления плохо прожаренного или непроваренного мяса. Она вызывает лихорадку, боли в мышцах, отек лица и множество других симптомов, передает «МК».
В июле 12-летний житель Южной Каролины Джейсен Карр погиб от инфекции, вызванной плотоядной бактерией Naegleria fowleri, которой заразился во время купания в озере Мюррей.
Ранее в США у женщины диагностировали редкую инфекцию, также вызванную амебой-паразитом, поражающей мозг: микроорганизм проник в тело человека через водопроводную воду.
Врачи обнаружили мертвого паразита в мозге кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди — младшего. Паразит съел его часть, после чего там и умер.