Личинки паразитов навсегда остались в мышцах россиянина после лихорадки

Россиянин перенес трихинеллез (паразитарную болезнь, вызванную червями-трихинеллами) 20 лет назад. В результате перенесенной инфекции в его мышцах по всему телу навсегда остались личинки паразитов. Об этом рассказала врач-рентгенолог в социальных сетях.