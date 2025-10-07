Институт социальной архитектуры создадут на базе «России — страны возможностей»

«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. Мне кажется, это сегодня крайне актуально, на базе платформы “Россия — страна возможностей” принято решение создать институт социальной архитектуры», — пояснил он.