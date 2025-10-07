Бастрыкин взял на контроль дело о сгоревшем доме под Ростовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
Этой зимой в здании 2013 года постройки произошел пожар, погибли люди, были уничтожены несколько квартир и повреждена кровля. Несмотря на обращения собственников, ремонтные работы до сих пор не проведены, помощь гражданам не оказана.
Уголовное дело расследуется СУ СК России по Ростовской области по поручению главы ведомства. Бастрыкин потребовал от руководителя областного следственного управления Аслана Хуаде доложить о ходе расследования.
Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата.