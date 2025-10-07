Британка выдумала смертельный диагноз, чтобы парень оплатил ей пластику груди

Жительница Великобритании Лора Макферсон на протяжении нескольких лет притворялась больной раком, чтобы получить от своего молодого человека деньги на операцию по увеличению груди. Она утверждала, что страдает сразу несколькими видами онкологии: шейки матки, яичников, кишечника и молочной железы.
Женщина даже убедила в правдивости недуга собственную дочь. Она среди прочего делала фотографии на больничной койке и носила одежду с надписью «поддержка рака молочной железы». Ее тогдашний ухажер, предприниматель Джон Леонард передал ей около 33 тысяч долларов, думая, что помогает оплатить терапию.
Помимо этого, мужчина подарил ей часы Rolex стоимостью 40 тысяч долларов «в честь выздоровления». Женщина в то же время потратила деньги на отдых в австрийском спа-курорте и на операцию по увеличению груди. После начала судебного процесса адвокат Макферсон заявил, что та страдает от «депрессии и тревоги».
— Она призвала судью не сажать ее в тюрьму и вместо этого оказать ей помощь, чтобы выяснить, почему она поступила так. Суд обязал Макферсон выплатить компенсацию в размере 40 тысяч долларов до 5 января 2026 года, — передает таблоид Daily Mail.
