Британка выдумала смертельный диагноз, чтобы парень оплатил ей пластику груди

Помимо этого, мужчина подарил ей часы Rolex стоимостью 40 тысяч долларов «в честь выздоровления». Женщина в то же время потратила деньги на отдых в австрийском спа-курорте и на операцию по увеличению груди. После начала судебного процесса адвокат Макферсон заявил, что та страдает от «депрессии и тревоги».