Харичев: На базе РСВ создадут институт социальной архитектуры

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает сервисы, которые будут размещены на новой единой платформе. Она станет национальным мессенджером, сравнимым с аналогичными приложениями Южной Кореи, Вьетнама, Японии и Китая. Отмечалось, что в стране начал работать национальный мессенджер MAX. Данная платформа ничуть не уступает западным аналогам.