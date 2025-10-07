Ричмонд
Харичев: На базе РСВ создадут институт социальной архитектуры

На сегодня высока актуальность социального прогнозирования, отметил Харичев.

Институт социальной архитектуры будет создан на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ). Об этом заявил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на II Международном симпозиуме «Создавая будущее».

«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего», — отметил он.

По его мнению, это сегодня крайне актуально и на базе платформы РСВ принято решение создать институт социальной архитектуры. Такой институт будет призван успевать за социальными изменениями, заниматься социальным моделированием и проектированием, подчеркнул Харичев.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Минцифры разрабатывает сервисы, которые будут размещены на новой единой платформе. Она станет национальным мессенджером, сравнимым с аналогичными приложениями Южной Кореи, Вьетнама, Японии и Китая. Отмечалось, что в стране начал работать национальный мессенджер MAX. Данная платформа ничуть не уступает западным аналогам.