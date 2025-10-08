В дельте Дона и Таганрогском заливе появились 12 новых видов рыб

В дельте Дона и Таганрогском заливе Азовского моря учёные Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) зафиксировали значительные изменения в ихтиофауне: здесь появилось сразу 12 ранее не встречавшихся видов рыб. Исследователи связывают это с продолжающимся увеличением солёности воды, которое открывает путь для проникновения чужеродных видов.
Среди новых обитателей — амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. Эти виды не просто осваиваются на новом месте, но и уже существенно влияют на общий баланс рыбных популяций. Их совокупная биомасса в уловах за первое полугодие текущего года достигла 49%, в то время как биомасса местных видов оказалась на уровне 21%. Численно же коренные рыбы по-прежнему преобладают — 47% от общего количества, против 29% у пришельцев.
Всего специалисты насчитали 38 видов рыб. Из местных чаще всего встречаются бычки, тюлька, окунь, краснопёрка, сом и уклея. Но именно рост солёности, по словам исследователей, стал главным фактором, открывшим двери для заселения новых видов. Эти выводы были представлены на научной конференции «Аквакультура-2025» в стендовом докладе, подготовленном кандидатом биологических наук Александром Старцевым, а также ихтиологами Даниилом Бухминым и Полиной Жуковой.
Учёные отмечают, что изменение солевого режима влияет не только на состав рыбьих популяций. Схожие процессы уже затронули и другие группы морских организмов. Так, в последние годы активно растут численности барабули, креветок, рапанов, мидий и особенно пиленгаса. Промысловая статистика подтверждает: вылов ценных видов стремительно увеличивается. Так, добыча камбалы-калкана с 2020 года выросла в 72 раза, а объёмы вылова креветки увеличились в 16 раз.
Повышенная солёность пошла на пользу и более экзотичным морским обитателям. Из-за благоприятных условий для размножения стремительно разрослась популяция желетелых медуз — её биомасса сейчас оценивается примерно в миллион тонн. Учёные пока не видят способа естественного снижения их численности. В качестве меры сдерживания разработаны специальные заградительные сети.
Также в море активно увеличивается численность скафарки — деликатесного моллюска, ценного в коммерческом рыболовстве. По последним данным, к осени 2025 года его уже достаточно для начала промышленного промысла.
Ученые ЮНЦ РАН подчёркивают, что происходящие изменения — результат продолжающейся трансформации Азовского моря под действием климатических и антропогенных факторов. Внимание к этим процессам становится всё более актуальным, ведь речь идёт не только о биологическом разнообразии, но и о будущем рыбного хозяйства региона.