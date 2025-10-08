В дельте Дона и Таганрогском заливе появились 12 новых видов рыб

Среди новых обитателей — амурский чебачок, атерина, белый амур, серебряный карась, карп, линь, солнечный окунь, пиленгас, толстолобик, щиповка, щука и язь. Эти виды не просто осваиваются на новом месте, но и уже существенно влияют на общий баланс рыбных популяций. Их совокупная биомасса в уловах за первое полугодие текущего года достигла 49%, в то время как биомасса местных видов оказалась на уровне 21%. Численно же коренные рыбы по-прежнему преобладают — 47% от общего количества, против 29% у пришельцев.