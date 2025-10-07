Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россия с вами!»: Shaman в видеообращении поздравил Путина с днём рождения

Shaman поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, выразив поддержку курсу лидера по защите национальных интересов. Поздравительное обращение опубликовано в телеграм-канале артиста.

Shaman поздравил Владимира Путина с днём рождения. Видео © Telegram / Shaman.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с днём рождения вас! Желаю вам крепкого здоровья и сил в вашем непростом и очень благородном деле защиты нашего Отечества. И, конечно, всем нам победы! Я с вами, мы с вами, Россия с вами!» — сказал певец.

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Первыми российского лидера поздравили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Позже президенту РФ позвонил азербайджанский коллега Ильхам Алиев, тоже поздравив его с праздником в деловой беседе. Несмотря на день рождения, Владимир Путин придерживается рабочего графика, Life.ru рассказывал, как для президента распланирован сегодняшний день.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше