«Россия с вами!»: Shaman в видеообращении поздравил Путина с днём рождения

Shaman поздравил Владимира Путина с днём рождения. Видео © Telegram / Shaman.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с днём рождения вас! Желаю вам крепкого здоровья и сил в вашем непростом и очень благородном деле защиты нашего Отечества. И, конечно, всем нам победы! Я с вами, мы с вами, Россия с вами!» — сказал певец.
Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Первыми российского лидера поздравили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также высший руководитель КНДР Ким Чен Ын. Позже президенту РФ позвонил азербайджанский коллега Ильхам Алиев, тоже поздравив его с праздником в деловой беседе. Несмотря на день рождения, Владимир Путин придерживается рабочего графика, Life.ru рассказывал, как для президента распланирован сегодняшний день.
