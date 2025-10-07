В работе Steam произошел сбой 7 октября: что известно

Как известно, жалобы от интернет-пользователей начали поступать вечером во вторник, 7 октября. Тогда многие сообщали, что Steam попросту не работает. У многих возникали проблемы с подключением к системе и запуском онлайн-игр. Причем неполадки фиксировались как у пользователей из России, так и из других стран.