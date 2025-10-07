В работе Steam произошел сбой 7 октября: что известно

В работе игровой платформы Steam наблюдается сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, фиксирующего неполадки в работе различных площадок.
Как известно, жалобы от интернет-пользователей начали поступать вечером во вторник, 7 октября. Тогда многие сообщали, что Steam попросту не работает. У многих возникали проблемы с подключением к системе и запуском онлайн-игр. Причем неполадки фиксировались как у пользователей из России, так и из других стран.
Причины сбоя на данный момент неизвестны. Компания ситуацию пока также не комментировала. Однако известно, что сервера Steam часто сталкиваются с неполадками из-за обновлений в играх.
Напомним, не так давно со сбоем также сталкивался популярный среди россиян мессенджер Telegram. Многие жаловались на невозможность открыть чаты и загрузить текстовые, а также видеосообщения. Тогда сообщалось, что ситуация может быть вызвана целым рядом причин. В том числе хакерскими атаками.