В популярном сервисе для геймеров произошел сбой

Пользователи по всему миру, включая Россию, столкнулись с масштабным сбоем в работе игровой платформы Steam. Проблемы с подключением к серверам и голосовому чату фиксируются с вечера 7 октября.

«За последний час на работу платформы пожаловались 11 тысяч пользователей. Поступают сообщения о проблемах в работе Steam из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей», — указано на сервисе мониторинга Downdetector.

Согласно данным, пик жалоб пришелся на 22:00 по московскому времени. Пользователи сообщают о невозможности подключиться к серверам, проблемах с авторизацией и работой голосового чата. В настоящий момент информация о причинах сбоя и сроках восстановления полной работоспособности сервиса не поступала.

Ранее пользователи уже сталкивались со значительными перебоями в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.