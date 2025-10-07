В популярном сервисе для геймеров произошел сбой

Игровой сервис Steam испытал масштабный сбой.
Пользователи по всему миру, включая Россию, столкнулись с масштабным сбоем в работе игровой платформы Steam. Проблемы с подключением к серверам и голосовому чату фиксируются с вечера 7 октября.
«За последний час на работу платформы пожаловались 11 тысяч пользователей. Поступают сообщения о проблемах в работе Steam из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей», — указано на сервисе мониторинга Downdetector.
Согласно данным, пик жалоб пришелся на 22:00 по московскому времени. Пользователи сообщают о невозможности подключиться к серверам, проблемах с авторизацией и работой голосового чата. В настоящий момент информация о причинах сбоя и сроках восстановления полной работоспособности сервиса не поступала.
Ранее пользователи уже сталкивались со значительными перебоями в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.