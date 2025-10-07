В популярном сервисе для геймеров произошел сбой

Согласно данным, пик жалоб пришелся на 22:00 по московскому времени. Пользователи сообщают о невозможности подключиться к серверам, проблемах с авторизацией и работой голосового чата. В настоящий момент информация о причинах сбоя и сроках восстановления полной работоспособности сервиса не поступала.