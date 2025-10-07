В школе поселка Ванино Хабаровского края провели профориентационную встречу

Профориентационная встреча старшеклассников с представителями Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и золотодобывающей компании «Полюс» состоялась в школе № 4 поселка Ванино Хабаровского края. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Ванинского района.
Специалисты представили школьникам образовательный проект «Полюс-класс» для подготовки выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Программа рассчитана на два учебных года и включает в себя углубленное изучение в дистанционном формате профильных предметов — математики, физики и химии. Кроме того, участников ждут профориентационные занятия на базе ТОГУ, в ходе которых они смогут детально познакомиться со всеми технологическими процессами золотодобычи.
Отбор в проект «Полюс-класс» пройдет в октябре этого года на конкурсной основе в два этапа. По его итогам в программу будут зачислены 20 школьников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.