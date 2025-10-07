В школе поселка Ванино Хабаровского края провели профориентационную встречу

Специалисты представили школьникам образовательный проект «Полюс-класс» для подготовки выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Программа рассчитана на два учебных года и включает в себя углубленное изучение в дистанционном формате профильных предметов — математики, физики и химии. Кроме того, участников ждут профориентационные занятия на базе ТОГУ, в ходе которых они смогут детально познакомиться со всеми технологическими процессами золотодобычи.