Мирра Андреева матом прокричала об усталости от тенниса во время матча в Ухане

Российская теннисистка Мирра Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходит в китайском Ухане. Она не сдержала эмоции после проигранного мяча в игре против 37-летней немки Лауры Зигемунд — спортсменка уступила теннисистке из Германии в трех сетах.
Андреева 8 июля победила в четвертом круге Уимблдона, обыграв спортсменку Эмму Наварро. Однако россиянка не сразу осознала свою победу, она продолжала готовиться к игре, поправляя свою ракетку. Ранее теннисистка Анастасия Павлюченкова после своего матча четвертого круга Уимблдона с британкой Сонай Картал выразила резкое недовольство по поводу судейской ошибки.
Российского теннисиста Даниила Медведева ранее оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису и порчу спортивного инвентаря. Это далеко не первый подобный случай, связанный со спортсменом. Список самых ярких скандалов с участием Медведева — в материале «Вечерней Москвы».