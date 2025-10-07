Мирра Андреева матом прокричала об усталости от тенниса во время матча в Ухане

Российская теннисистка Мирра Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходит в китайском Ухане. Она не сдержала эмоции после проигранного мяча в игре против 37-летней немки Лауры Зигемунд — спортсменка уступила теннисистке из Германии в трех сетах.