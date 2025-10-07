Жителей Молдовы предупредили о новой волне стихии: За сутки выпадет месячная норма осадков — в ближайшие дни ливни и холод не прекратятся

Во среду, 8 октября, Молдову повсеместно накроют настоящие осенние дожди. Ветер умеренный, направление преимущественно с севера. По прогнозам Гидрометео, осадки носят затяжной характер и продлятся несколько дней, в связи с чем накане был объявлен на все территории страны Желтый код.
В ближайшие сутки по всей территории страны ожидаются сильные дожди, количество осадков составит от 15 до 49 л/м², а местами — до 50−90 л/м².
Соответствующей будет и температура воздуха:
На Севере страны столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла, ночью 9 градусов. При этому ощущаться будет на два-три градуса ниже. Ветер северо-восточный.
В южном регионе будет несколько теплее: днем — до 13 градусов тепла, ночью — около 11. Ветер северный.
В центральных районах днем и ночью примерно одинаковая температура 10−11 градусов тепла. Также будет дуть ветер с севера.
В столице днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью — 10 градусов.
9 октября также ожидается пасмурная дождливая погода.
