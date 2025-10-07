В Ставропольском крае создадут 6 детских культурно-просветительских центров

Многофункциональные творческие пространства откроют в Ессентуках, Ставрополе, Невинномысске, селе Русском Курского округа, а также в селах Летняя Ставка и Овощи Туркменского округа. На этих площадках ребята смогут развивать свои таланты — от живописи и музыки до театрального мастерства и ремесел. В центрах будут организовывать интерактивные занятия и мастер-классы.