В Ставропольском крае создадут 6 детских культурно-просветительских центров

Шесть детских культурно-просветительских центров появятся в Ставропольском крае по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Многофункциональные творческие пространства откроют в Ессентуках, Ставрополе, Невинномысске, селе Русском Курского округа, а также в селах Летняя Ставка и Овощи Туркменского округа. На этих площадках ребята смогут развивать свои таланты — от живописи и музыки до театрального мастерства и ремесел. В центрах будут организовывать интерактивные занятия и мастер-классы.
«Планируем, что новые центры начнут работу уже в следующем году. Продолжим работать над тем, чтобы в каждом уголке нашего края талантливые дети находили все новые возможности для развития», — рассказал в своих соцсетях губернатор региона Владимир Владимиров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.