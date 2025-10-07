Какие существуют виды аскезы и зачем идти на самоограничения

«Те, кто следит за мной в соцсетях, знают, что я большой сторонник аскез. За последние 15 лет моей жизни я не употреблял ни алкоголя, ни кофеина, ни мяса, ни лекарств, ни фастфуда. Это дало хорошие результаты в отношении здоровья: у меня всего раз за эти 15 лет была высокая температура, то есть теперь я обычно просто не заболеваю», — писал Дуров в своем Telegram-канале.