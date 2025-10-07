С певца Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона

Схожие иски по нарушению авторских прав ранее были поданы к другим артистам, в том числе к певице Люсе Чеботиной, которая также столкнулась с судебными требованиями после исполнения песен без согласия правообладателей. В подобных случаях суды, как правило, принимают сторону истцов и взыскивают компенсации, а нарушения чаще всего связаны с отсутствием договоров с представителями авторов.