С певца Мити Фомина хотят взыскать полмиллиона

На Митю Фомина подали иски в суд за нарушение исключительных прав.
С певца Мити Фомина через суд требуют взыскать 550 тысяч рублей за нарушение исключительных прав. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда.
«“Национальное музыкальное издательство” требует взыскать с Фомина компенсацию в размере 400 тысяч рублей», — приводит данные портал «Страсти». В компании отмечается, что сразу две компании подали иски в суд на певца за нарушение исключительных прав.
Уточняется, что второй иск подан компанией «Первое музыкальное издательство», которая занимается сопровождением артистов. В материалах дела не раскрываются подробности о спорном музыкальном произведении и обстоятельствах нарушения. Официальных комментариев от Мити Фомина и его представителей не поступало.
Схожие иски по нарушению авторских прав ранее были поданы к другим артистам, в том числе к певице Люсе Чеботиной, которая также столкнулась с судебными требованиями после исполнения песен без согласия правообладателей. В подобных случаях суды, как правило, принимают сторону истцов и взыскивают компенсации, а нарушения чаще всего связаны с отсутствием договоров с представителями авторов.