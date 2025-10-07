Нацпарк в Казахстане начал расследование после купания Дурова в Кольсайских озерах

Основатель Telegram приехал в Казахстан на прошлой неделе для участия в форуме Digital Bridge в Астане. В рамках мероприятия Павел Дуров встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и объявил, что мессенджер откроет в Казахстане свою ИИ-лабораторию. Новый проект запустит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. Инновация, как объяснил миллиардер, позволит более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будет генерировать децентрализованная компьютерная система в частном порядке.