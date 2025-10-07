Нацпарк в Казахстане начал расследование после купания Дурова в Кольсайских озерах

Администрация национального парка в Казахстане отказалась штрафовать основателя Telegram Павла Дурова за купание в Кольсайских озерах, видео которого миллиардер ранее опубликовал в своем канале. В парке заявили, что инспекторы не были свидетелями инцидента и не составили акт. При этом руководство начало внутреннее расследование и планирует наказать сотрудников, которые недоглядели за Дуровым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Основателя Telegram Павла Дурова не будут штрафовать за купание в Кольсайских озерах в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили в администрации национального парка, в котором расположены озера.
«На месте мы его не видели, как мы можем заочно? В данный момент мы не сможем, конечно, [оштрафовать], на месте не было [составлено] акта. Тем более, он не гражданин Казахстана», — уточнили в администрации.
7 октября миллиардер опубликовал в историях своего Telegram-канала видео, на котором он купается в Кольсайских озерах. Ролик был подписан словами: «Это был хорошей заплыв». В кадре видны горы, а на фоне играет этническая музыка.
После этого администрация парка заявила изданию Orda.kz, что поступок Дурова — это административное нарушение, которое карается штрафом. Его размер составляется 39 320 тенге (около 5950 ₽).
«Здесь запрещено всем купаться. На среднем озере ведется конный обход территории сотрудниками парка. Но все время на месте они находиться не могут, поэтому вполне могли не увидеть», — рассказали в администрации.
Там также сообщили, что после инцидента начали служебное расследование. По его итогам руководство обещало принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных сотрудников, которые допустили ненадлежащий контроль закрепленного участка.
Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка в Алма-Атинской области. В летний период температура воды в них достигает 10 .
Зачем Дуров приехал в Казахстан?
Основатель Telegram приехал в Казахстан на прошлой неделе для участия в форуме Digital Bridge в Астане. В рамках мероприятия Павел Дуров встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым и объявил, что мессенджер откроет в Казахстане свою ИИ-лабораторию. Новый проект запустит Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана. Инновация, как объяснил миллиардер, позволит более чем 1 млрд человек использовать функции ИИ, которые будет генерировать децентрализованная компьютерная система в частном порядке.
До этого основатель Telegram также посетил частную школу для одаренных учеников IQanat. Дуров — попечитель этого учебного заведения. Год назад он пожертвовал $350 тыс. на обучение 12 перспективных школьников.
Кроме Токаева, миллиардер встретился с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды.
«Павел Дуров выразил заинтересованность в сотрудничестве и отметил, что Казахстан обладает сильным потенциалом для развития цифровых технологий. Он также подчеркнул, что ему близка казахстанская культура и особенно нравится город», — уточнил Сатыбалды.
Также Павел Дуров провел встречу с главой «Казахтелекома» Багдатом Мусином. Как рассказал последний, с основателем Telegram они обсудили идеи и потенциальные проекты.