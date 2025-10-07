Умер Олег Колисниченко, шеф-повар из списка 50 лучших поваров РФ

Как писал сайт KP.RU, 7 октября умер бывший пиар-директор российского офиса Walt Disney Studios и глава отдела внешних коммуникаций телеканала «Россия 1» Игорь Потапов. Ему было 49 лет. Причиной смерти Потапова стала болезнь, однако не уточнялось, какая именно. Потапов более 15 лет проработал пиар-директором Walt Disney Studios и общался с журналистами и блогерами, а после закрытия офиса компании в России он перешел в ВГТРК.