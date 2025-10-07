Умер Олег Колисниченко, шеф-повар из списка 50 лучших поваров РФ

Умер Олег Колисниченко, известный шеф-повар, входивший в топ-50 поваров России. Колисниченко скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 40 лет после инсульта. Об этом сообщило издание «КП-Нижний Новгород».
«7 октября, после перенесенного инсульта, ушел из жизни Олег Колисниченко — бренд-шеф ресторанов Pinci и Москва-Стамбул», — приводит издание сообщение представителей ресторана.
В статье отметили, что Колисиниченко не жаловался ранее на какие-либо проблемы со здоровьем. В Нижний Новгород повар переехал только в ноябре прошлого года. У него были большие планы по развитию ресторанного бизнеса в городе.
Уточнялось, что прощание с Олегом Колисниченко состоится в 11.00 9 октября в Казанской церкви на улице Рождественской.
Как писал сайт KP.RU, 7 октября умер бывший пиар-директор российского офиса Walt Disney Studios и глава отдела внешних коммуникаций телеканала «Россия 1» Игорь Потапов. Ему было 49 лет. Причиной смерти Потапова стала болезнь, однако не уточнялось, какая именно. Потапов более 15 лет проработал пиар-директором Walt Disney Studios и общался с журналистами и блогерами, а после закрытия офиса компании в России он перешел в ВГТРК.