Почти 300 человек поучаствовали в фестивале ГТО в подмосковной Коломне

Первый день фестиваля принял стадион «Авангард». На получение знаков отличия претендовали 160 человек, относящихся к пятой и шестой ступеням комплекса. Участники соревновались в дистанциях в 30, 60 и 100 м, затем в челночном забеге, а также на длинных дорожках в 2 и 3 км.