Почти 300 человек поучаствовали в фестивале ГТО в подмосковной Коломне

Традиционные осенние состязания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошли с 1 по 3 октября в Коломне в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие почти 300 человек, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Первый день фестиваля принял стадион «Авангард». На получение знаков отличия претендовали 160 человек, относящихся к пятой и шестой ступеням комплекса. Участники соревновались в дистанциях в 30, 60 и 100 м, затем в челночном забеге, а также на длинных дорожках в 2 и 3 км.
Следующие два дня спортивного марафона прошли в конькобежном центре «Коломна», где 130 ребят от 14 до 19 лет состязались в метании снаряда, прыжках в длину, наклонах на гимнастической скамье, подтягиваниях на высокой перекладине, отжиманиях, упражнениях на пресс и рывке гири. Завершающий день фестиваля участники провели в пневматическом тире и бассейне конькобежного центра.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.