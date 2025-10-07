В Череповце демонтируют вывески с магазинов «Красное&Белое»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Первые вывески с магазинов сети алкомаркетов «Красное&Белое» демонтировали в Череповце, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
«Сегодня в Череповце начался демонтаж вывесок с магазинов сети алкомаркетов “Красное&Белое”. Убираем вывески, размещённые на фасадах многоквартирных домов. Они установлены с нарушением требований правил благоустройства, которые действуют в городе. Компания была уведомлена об этом, однако нарушений не устранила. Подобная участь ждёт и торговые точки других сетевых алкомаркетов в МКД», — сказал губернатор региона Георгий Филимонов.
Он добавил, что «обезличить» предстоит как минимум 40 магазинов в Вологде и Череповце.
По словам губернатора, взамен магазинов различных сетей алкомаркетов предлагается сделать сеть продуктовых магазинов у дома с новым названием. Как пример — региональная сеть алкомаркетов «Северный градус», которая до 15 октября пообещала завершить ребрендинг всех своих точек. Компания меняет название на «Каждая покупка в радость», проводит замену вывесок, вносит большие изменения в ассортимент продаваемой продукции, отметили в пресс-службе.
В пресс-службе главы региона уточнили, что предпринимателей также продолжает действовать расширенная программа финансовой поддержки «5:3:3». Воспользоваться льготным займом до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года и перепрофилировать алкообъекты теперь можно не только в точки общепита, но и в точки продажи розничной продукции «Настоящий Вологодский продукт». Всего по этой программе выдано уже 12 займов на сумму 52,48 миллиона рублей, а новые точки появились в Вологде, Череповце, Кириллове, Липином Бору, Грязовце, Шексне и Устюжне.
В Вологодской области в марте в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 388 прекратили реализацию алкоголя или поменяли название и ассортимент. В областной столице закрылись 94 точки из 118, 197 из 265 магазинов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент в Череповце. Из 87 «наливаек» в Вологде и Череповце остаются 43 точки.
С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 8.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени. Также с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов.