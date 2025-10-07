В Череповце демонтируют вывески с магазинов «Красное&Белое»

В пресс-службе главы региона уточнили, что предпринимателей также продолжает действовать расширенная программа финансовой поддержки «5:3:3». Воспользоваться льготным займом до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года и перепрофилировать алкообъекты теперь можно не только в точки общепита, но и в точки продажи розничной продукции «Настоящий Вологодский продукт». Всего по этой программе выдано уже 12 займов на сумму 52,48 миллиона рублей, а новые точки появились в Вологде, Череповце, Кириллове, Липином Бору, Грязовце, Шексне и Устюжне.