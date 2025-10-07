«Интервидение» пообещали сделать ежегодным событием

В 2025 году конкурс «Интервидение» впервые состоялся в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. В составе жюри присутствовал и российский исполнитель SHAMAN, однако он обратился к судьям с просьбой не выставлять ему оценки, чтобы подчеркнуть принципы гостеприимства и дружбы между странами. Организаторы отмечают, что формат конкурса предполагает ежегодное расширение географии и вовлечение новых исполнителей из разных регионов мира.