«Интервидение» пообещали сделать ежегодным событием

«Интервидение» станет многолетним конкурсом.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет многолетним проектом, а число стран-участниц будет расти. Об этом сообщил председатель оргкомитета конкурса Марат Алимов на втором международном симпозиуме «Создавая будущее».
«Это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться», — подчеркнул Алимов. Его слова приводит РИА Новости. Алимов уточнил, что следующая церемония конкурса запланирована на 2026 год и пройдет в Саудовской Аравии.
В 2025 году конкурс «Интервидение» впервые состоялся в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. В составе жюри присутствовал и российский исполнитель SHAMAN, однако он обратился к судьям с просьбой не выставлять ему оценки, чтобы подчеркнуть принципы гостеприимства и дружбы между странами. Организаторы отмечают, что формат конкурса предполагает ежегодное расширение географии и вовлечение новых исполнителей из разных регионов мира.