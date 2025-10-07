В Шолоховском районе осудили мужчину за наркотики и попытку дать взятк

49-летний житель Шолоховского района признан виновным в незаконном обороте наркотического средства и покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного комитета региона во вторник, 7 октября.
По данным следствия, в августе 2025 года в станице Базковской сотрудники полиции во время оперативного мероприятия обнаружили и изъяли наркотики, которые хранились в летней кухне частного дома.
Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предложил и попытался передать полицейским 50 тысяч рублей. Противоправные действия пресекли на месте.
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Напомним, в Ростове-на-Дону автоинспекторы ночью в конце сентября задержали предполагаемого наркоперевозчика с крупной партией психотропных веществ.