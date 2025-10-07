В работе Steam произошел второй подряд масштабный сбой

В работе платформы Steam второй раз за день произошел масштабный сбой. Об этом во вторник, 7 октября, свидетельствуют данные портала Downdetector, который следит за работой сервисов.
В период с 19:45 по 21:00 по Москве мониторинговый сайт зафиксировал более семи тысяч жалоб от российских пользователей. Причем на работу Steam жалуются по всему миру. Всего за сутки россияне направили более 19 тысяч жалоб.
Первый сбой в работе платформы Steam произошел утром того же дня. Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США — более 36,5 тысячи. 73 процента пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу, 17 процентов — о сбоях при входе в личный кабинет, а 11 процентов отметили сбой в работе сайта.
Steam принадлежит компании Valve и используется для распространения игр и обновлений как от самой Valve, так и от сторонних разработчиков.
До этого массовые сбои были зарегистрированы в работе Steam у российских пользователей 30 июля. В тот день большинство пользователей (62 процента) сообщили об общем сбое в работе сервиса, 13 процентов столкнулись с проблемами на веб-сайте, 12 процентов — в мобильном приложении.