Депутат Миронов раскритиковал предложение Матвиенко сделать ОМС платным

Парламентарий также отметил, что расходы россиян на медицинские услуги в системе ОМС уже достигают 1,5 триллиона рублей в год — это почти половина государственных затрат на здравоохранение. Он считает, что предложение об обязательных платежах для безработных ударит по наиболее уязвимым группам населения, включая матерей с детьми и лиц, ухаживающих за больными родственниками. Миронов отметил, что такие меры приведут к необходимости доказывать право на бесплатную медицинскую помощь, что противоречит принципам социального государства.