Депутат Миронов раскритиковал предложение Матвиенко сделать ОМС платным

Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных россиян самостоятельно оплачивать медицинское страхование противоречит Конституции РФ и подрывает социальную основу государства. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Не в первый раз в публичном поле высказываются опасные идеи о фактической отмене ОМС для части граждан страны. Уже и глава Минтруда заявляет, что государство готово помогать людям при условии “объективной жизненной ситуации” и “усилий” с их стороны. Напомню, что 41-я статья Конституции гарантирует бесплатную медпомощь безо всяких условий», — сказал Миронов «Газете.Ru».

Парламентарий также отметил, что расходы россиян на медицинские услуги в системе ОМС уже достигают 1,5 триллиона рублей в год — это почти половина государственных затрат на здравоохранение. Он считает, что предложение об обязательных платежах для безработных ударит по наиболее уязвимым группам населения, включая матерей с детьми и лиц, ухаживающих за больными родственниками. Миронов отметил, что такие меры приведут к необходимости доказывать право на бесплатную медицинскую помощь, что противоречит принципам социального государства.

