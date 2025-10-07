Общие энергорынки и зеленые технологии: о чем говорили на Белорусском энергетическом и экологическом форуме

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная работа интеграционных объединений в области энергетики, создание общих рынков, развитие зеленых технологий стали темами Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.
Системы экомониторинга и отопления, тренажер по сборке оборудования. Какие разработки представили на Energy Expo Электротранспорт, цифровые тренажеры для ТЭЦ. По каким направлениям Беларусь развивает сотрудничество с «Росатомом» Подводный дрон представил «Гомельоблгаз» на энергетическом форуме.
Первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко отметил, что в Содружестве Независимых Государств создана солидная нормативно-правовая база, организовано практическое взаимодействие стран СНГ в сфере энергетики. «То, что нам удалось сохранить параллельную энергетическую работу в наших странах, дает много с точки зрения и перетока электроэнергии, и транзита. Региональную энергетическую безопасность мы обеспечиваем именно благодаря слаженной эффективной работе. Электроэнергетический совет стран СНГ успешно функционирует, и его исполнительные органы очень четко отрабатывают практические аспекты нашего взаимодействия. Думаю, мы будем активно продолжать наше инновационное сотрудничество, взаимодействие по подготовке кадров, а также в сфере экологии. Отмечу, что нужно беречь природу, энергетика без учета экологических аспектов, конечно же, функционировать не может», — сказал он.
Заместитель государственного секретаря — член Постоянного комитета Союзного государства Александр Ярошенко обратил внимание, что на выставке на полях форума в Минске представлены компетенции разных стран, но в первую очередь — Беларуси и России. «Это достижения в первую очередь в области атомной энергетики, экологии, ядерной медицины. Безопасное развитие энергетики, высокий уровень экологии для нас в приоритете. Хотел бы пожелать всем участникам, кто приехал сюда за опытом, показать себя и посмотреть те достижения, которые есть у нас в стране», — отметил он.
Третий энергоблок или вторая АЭС? Глава Минэнерго назвал преимущества обоих вариантов.
Директор Департамента энергетики ЕЭК Ольга Прудникова напомнила, что Беларусь в этом году председательствует в органах ЕАЭС. «Вся наша работа направлена на то, чтобы дать новый импульс интеграционным процессам. В области энергетики это, конечно, создание общих рынков энергетических ресурсов, включая электроэнергию, газ, нефть и нефтепродукты. С учетом тех вызовов, которые мы видим в мире, в том числе в отношении тенденции прироста электропотребления, создание общих рынков энергоресурсов позволит странам обеспечивать комплексную энергобезопасность. Это позволит придать новый импульс развитию экономик стран — участниц ЕАЭС и, конечно, обеспечит определенные выгоды для населения. Мы над этим работаем», — подчеркнула она.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк сделал акцент на том, что с каждым годом количество участников форума растет. «Это говорит о том, что тема энергетики, экологии, энергосбережения актуальна и очень важна. Подтверждением этому является и количество государственных программ, в рамках которых реализуются все эти направления. Форум — площадка для общения и споров людей на различные темы. А в спорах, как известно, рождается истина. И инженерная мысль от ее задумки до реализации проходит очень длинный путь. Сегодня результаты этого пути представлены на этой выставке, где мы можем наблюдать самые передовые, современные зеленые технологии. Хочу пожелать участникам плодотворных переговоров, общения и дальнейшего поступательного движения на благо наших государств», — заключил он.
Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo — одно из крупнейших специализированных выставочных мероприятий, которое проводится ежегодно в целях развития инновационного потенциала топливно-энергетического комплекса. Форум объединяет отраслевые организации и ведущих производителей оборудования и технологий для энергетики и смежных отраслей. Они традиционно представляют инновационные проекты и передовые решения в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития, экологии. Особое внимание в рамках деловой программы будет уделено вопросам развития атомной энергетики. -0-
Фото Рамиля Насибулина.