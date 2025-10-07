Общие энергорынки и зеленые технологии: о чем говорили на Белорусском энергетическом и экологическом форуме

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк сделал акцент на том, что с каждым годом количество участников форума растет. «Это говорит о том, что тема энергетики, экологии, энергосбережения актуальна и очень важна. Подтверждением этому является и количество государственных программ, в рамках которых реализуются все эти направления. Форум — площадка для общения и споров людей на различные темы. А в спорах, как известно, рождается истина. И инженерная мысль от ее задумки до реализации проходит очень длинный путь. Сегодня результаты этого пути представлены на этой выставке, где мы можем наблюдать самые передовые, современные зеленые технологии. Хочу пожелать участникам плодотворных переговоров, общения и дальнейшего поступательного движения на благо наших государств», — заключил он.